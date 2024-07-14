13 простых советов, которые помогут вычислить некачественную обувь на раз-два

В идеале новая пара обуви должна быть удобной и модной. Однако на полках магазинов можно найти массу вариантов, которые отвечают двум первым требованиям, но при этом сшиты из рук вон плохо, а значит, долго они не прослужат.
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