Адвокат разъяснил выгоду Панина от приговора

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), осужденный в России на шесть лет за оправдание терроризма, может воспользоваться приговором суда и получить из этого выгоду.
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