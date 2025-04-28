Видеокарты Asus ROG ASTRAL RTX 50 оснащены гироскопом и акселерометром для обнаружен...

Видеокарты Asus ROG ASTRAL RTX 50 оснащены гироскопом и акселерометром для обнаружения провисания внутри ПКAsus оборудовала серию видеокарт ROG ASTRAL RTX 50 гироскопом и акселерометром для обнаружения провисания внутри ПК.
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