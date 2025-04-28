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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Видеокарты Asus ROG ASTRAL RTX 50 оснащены гироскопом и акселерометром для обнаружен...

Видеокарты Asus ROG ASTRAL RTX 50 оснащены гироскопом и акселерометром для обнаружен...

Видеокарты Asus ROG ASTRAL RTX 50 оснащены гироскопом и акселерометром для обнаружения провисания внутри ПКAsus оборудовала серию видеокарт ROG ASTRAL RTX 50 гироскопом и акселерометром для обнаружения провисания внутри ПК.

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