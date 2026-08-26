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Культурология.рф

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Вокруг света: Как спасла 147 человек и почему 20 лет не общалась с родным сыном героиня, которую считали сумасшедшей старухой-кошатницей

Вокруг света: Как спасла 147 человек и почему 20 лет не общалась с родным сыном героиня, которую считали сумасшедшей старухой-кошатницей

Все соседи сторонились её и презирали, считая обычной городской сумасшедшей. Они жили рядом 20 лет, наблюдая, как эта, по их мнению, выжившая из ума старуха кормит под окнами их дома бродячих животных и бомжей.

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