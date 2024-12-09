Встретились с призраками! ТОП-3 случая, когда BTS и другим айдолам хотелось кричать от страха из-за “паранормальщины”

С каждым человеком на планете хоть раз происходили истории, которые им сложно было объяснить. Кто-то старается все списать на науку и найти логичные обоснования, а кто-то просто верит в то, что параллельный мир может влиять на реальность.
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