Пранкер Сорян раскритиковал Хаматову после жалоб на проблемы в Латвии

Популярная российская актриса Чулпан Хаматова, покинувшая нашу страну после начала конфликта с соседним государством, столкнулась с трудностями при продлении документов на проживание в латвийской республике.
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