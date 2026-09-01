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Царьград

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Дэн Кейн: военных не задействуют на выборах в США в ноябре 2026

Дэн Кейн: военных не задействуют на выборах в США в ноябре 2026

Военные США не будут участвовать на избирательных участках в Конгрессе 3 ноября 2026 года. Об этом сообщил Дэн Кейн в ответ на запрос сенатора Слоткин.

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