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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» ведет продвинутые переговоры с Фелипе Карбальо – его попросил подписать Шварц. Хавбек не играл год из-за разрыва «крестов» (Сесар Луис Мерло)

« Динамо » может подписать  Фелипе Карбальо . Московский клуб ведет продвинутые переговоры с 29-летним полузащитником, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

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