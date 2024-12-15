Новый «правитель» Сирии: мы не будем вступать в конфликт с Израилем Лидер бывших оппозиционных сирийских сил, занявших ранее Дамаск, и фактически новый правитель Сирии Ахмед аш-Шараа, более известный по имени Абу Мухаммад аль-Джулани, нарушил молчание по поводу продолжающихся с момента свержения президента Башара Асада израильских атак, сообщает телеканал Press TV.