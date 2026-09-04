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AMOLED-дисплей с яркостью 5200 нит и частотой 144 Гц, 200-мегапиксельная камера и АКБ емкостью 6500 мАч. Motorola Edge 70 Plus оценили в 600 евро

AMOLED-дисплей с яркостью 5200 нит и частотой 144 Гц, 200-мегапиксельная камера и АКБ емкостью 6500 мАч. Motorola Edge 70 Plus оценили в 600 евро

Покупателям обещают комплект из часов Moto Watch Fit и браслета Moto Tag 2 Motorola представила Edge 70 Plus, о чем мы уже сообщали, а теперь появились подробности и цена.

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