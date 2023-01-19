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Крещение Господне отмечают в Салехарде

Крещение Господне отмечают в Салехарде

19 января православные всего мира отмечают один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне! В этот день во всех храмах проходят службы, верующие запасаются святой водой, а самые смелые и сильные духом окунаются в крещенские купели.

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