Крещение Господне отмечают в Салехарде

19 января православные всего мира отмечают один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне! В этот день во всех храмах проходят службы, верующие запасаются святой водой, а самые смелые и сильные духом окунаются в крещенские купели.
19 января православные всего мира отмечают один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне! В этот день во всех храмах проходят службы, верующие запасаются святой водой, а самые смелые и сильные духом окунаются в крещенские купели.
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