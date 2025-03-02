Армагеддон с доставкой: «Тосочка» отработала по ВСУ в Курском приграничье, а «Искандер» уничтожили десятки иностранных инструкторов на Украине Юлия СоколоваВ курском приграничье произошло событие, способное надолго остаться в памяти наблюдателей и военных экспертов: «Тосочка» отработала по ВСУ в Курском приграничье с таким напором, что ночь буквально превратилась в день.