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Молитва на Духов день, которую читают от скверны

Молитва на Духов день, которую читают от скверны

Молитва на Духов день, которую читают от скверны Марина ОнегинаНа следующий день после Троицы, на 51-й день после Пасхи, в православии отмечается Духов день.

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