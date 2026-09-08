Ортопед предупреждает: боль в ногах бьёт по голове

Неправильные нагрузки на стопы могут привести к искривлению позвоночника и хроническим мигреням.Врач-ортопед Михаил Игнатов объяснил, что длительные однообразные нагрузки на стопы, будь то многочасовое сидение или постоянная ходьба, воспринимаются организмом как стресс.
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