Защитившая «мошковского» полицейского сибирская правозащитница не проходит в Госдуму

Правозащитница из Алтайского края Мария Бутина, вставшая на сторону полицейского в деле об «инциденте в Мошково», когда в Новосибирской области при задержании был смертельно ранен мужчина, не проходит в Госдуму по предварительным итогам голосования.
Правозащитница из Алтайского края Мария Бутина, вставшая на сторону полицейского в деле об «инциденте в Мошково», когда в Новосибирской области при задержании был смертельно ранен мужчина, не проходит в Госдуму по предварительным итогам голосования.
Свежие комментарии