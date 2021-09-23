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Защитившая «мошковского» полицейского сибирская правозащитница не проходит в Госдуму

Защитившая «мошковского» полицейского сибирская правозащитница не проходит в Госдуму

Правозащитница из Алтайского края Мария Бутина, вставшая на сторону полицейского в деле об «инциденте в Мошково», когда в Новосибирской области при задержании был смертельно ранен мужчина, не проходит в Госдуму по предварительным итогам голосования.

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Виталий Данилов
жаль, хорошая девушка и умница
Boris Max
А я не думаю что она умненькая.. От того что отсидела в США стала умненькой?
Виталий Данилов
Умненькая потому, что защищала сотрудника правоохранительных органов, ему нужна серьезная поддержка.

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