Ввод войск США в Мексику пока не планируется, сообщил Вэнс

Белый дом в настоящее время не обсуждает возможность ввода войск на территорию Мексики. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции в населенном пункте Игл-Пасс в штате Техас на границе с Мексикой, в четверг, 6 марта, ТАСС.