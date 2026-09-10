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Царьград

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Амурская медакадемия зачислила рекордные 140 студентов в этом году

Амурская медакадемия зачислила рекордные 140 студентов в этом году

Амурская медицинская академия установила рекорд: почти 140 студентов зачислены по целевым договорам. Губернатор Василий Орлов уверен, что это поможет разрешить кадровую нехватку в больницах и поликлиниках региона в ближайшие годы.

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