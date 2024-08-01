Люди с ярко выраженными нарциссическими чертами характера нередко становятся начальниками. Их толкают по карьерной лестнице преувеличение своих возможностей и талантов, самоуверенность и убеждение, что они заслуживают власти.
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