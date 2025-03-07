Из Таиланда экстрадирован россиянин, обвиняемый в хулиганстве

«Из Таиланда в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован россиянин, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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