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SPORT24.ru

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Овечкин повторил рекорд Гретцки и переписал русскую историю хоккейной Америки! Хватило гола в пустые ворота

Овечкин повторил рекорд Гретцки и переписал русскую историю хоккейной Америки! Хватило гола в пустые ворота

Изучаем новые статистические достижения Ови.Александр Овечкин, кажется, вознамерился закрыть вопрос со снайперским рекордом уже в марте.

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