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Кавказ в прицеле России: ПВО перекрыла небо — НАТО задыхается в бессилии

Кавказ в прицеле России: ПВО перекрыла небо — НАТО задыхается в бессилии

Россия усиливает ПВО в Южной Осетии, превращая регион в запретную зону для натовской авиации. Генерал Джеймс Хекер обвинил Москву в «дестабилизации», но на деле дестабилизировалась сама НАТО: её воздушные амбиции рассыпались, как сбитый беспилотник.

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