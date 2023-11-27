Первенство области по настольному теннису среди студентов прошло в Ангарске

На спортивной базе ССК «Строитель» Ангарского техникума строительных технологий с 21 по 24 ноября прошло первенство области по настольному теннису среди студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных и средних профессиональных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии