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Андриевский об 1:4: «Северсталь» больше хотела победить, вышла заряженной. У «Амура» были моменты, но как есть, так есть»

Главный тренер « Амура » Александр Андриевский прокомментировал поражение команды от «Северстали» (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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