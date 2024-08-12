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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о сборной США: «Единственная команда в мире, чьи болельщики стыдились бы, получи их любимцы серебряную медаль»

Американцам удалось стать победителями ОИ-2024 в Париже. «У нас невероятные игроки. Они все были бескорыстны и не думали о личных интересах, несмотря на весь шум, на все давление.

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