В квартире на Культуры после боя курантов подросток зарезал отца Окровавленный нож и труп мужчины нашли в квартире в Калининском районе после полуночи 1 января.
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В квартире на Культуры после боя курантов подросток зарезал отца Окровавленный нож и труп мужчины нашли в квартире в Калининском районе после полуночи 1 января.