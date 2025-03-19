Получите легендарный облик для Ткача Жизни в Overwatch 2 за выполнение задания в D...

Получите легендарный облик для Ткача Жизни в Overwatch 2 за выполнение задания в DiscordРазработчики Overwatch 2 объявили об небольшой промо-акции, в которой вы сможете заполучить в свою коллекцию легендарный облик “Ледяной провидец” для Ткача Жизни.