Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2026 в эфире BeInSports отметил, что ему не было тяжело видеть расстроенного марокканца Ашрафа Хакими, с которым являются друзьями со времен «ПСЖ».