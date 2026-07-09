НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

11 подписчиков

Мбаппе — о расстроенном Хакими: «На поле нет места чувствам»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2026 в эфире BeInSports отметил, что ему не было тяжело видеть расстроенного марокканца Ашрафа Хакими, с которым являются друзьями со времен «ПСЖ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии