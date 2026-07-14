Хантер Байден признался, что по наивности недооценил «змеиное гнездо» Украины

Политика как она есть

Предприниматель Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил о том, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma, так как недооценил то, каким «змеиным гнездом» является Украина.