Политика как он...
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Политика как она есть

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Хантер Байден признался, что по наивности недооценил «змеиное гнездо» Украины

Хантер Байден признался, что по наивности недооценил «змеиное гнездо» Украины

Предприниматель Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил о том, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma, так как недооценил то, каким «змеиным гнездом» является Украина.

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