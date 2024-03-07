Пентагон: Американский спецназ США поддерживает ВСУ из-за пределов Украины

Спецназ Соединенных Штатов оказывает поддержку украинским военным, но из-за пределов страны. С таким заявлением выступил помощник шефа Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер.
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