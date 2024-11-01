Сотрудники полиции в Алтайском крае пресекли деятельность группы, совершавшей махинации с материнским капиталом

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекли деятельность группы лиц, участники которой занимались мошенничествами при получении выплат, положенных при рождении ребёнка.
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