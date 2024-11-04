Telegraph: «Я не раскрою военную тайну, если скажу, что наш фронт развалился»

Константин Ольшанский 3 ноября 2024 г., 16:56 Сырский собирался воевать всю зиму без людей и снарядов Прошедшая неделя стала одной из самых успешных с начала СВО для российской армии, подсчитали эксперты американского Института изучения войны (ISW).