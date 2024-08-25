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Петербургский дневник

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Посольство России во Франции включилось в работу по делу Дурова

Посольство России во Франции включилось в работу по делу Дурова

Дипломаты оказывают ему содействие Российское посольство в Париже включилось в работу по делу о задержании Павла Дурова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте в Телеграм.

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