Посольство России во Франции включилось в работу по делу Дурова

Дипломаты оказывают ему содействие Российское посольство в Париже включилось в работу по делу о задержании Павла Дурова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте в Телеграм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии