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ФедералПресс

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Нижегородским властям поручили расширить сеть АЗС

Нижегородским властям поручили расширить сеть АЗС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля, ФедералПресс. Правительство РФ рекомендовало властям Нижегородской и Вологодской областей совместно с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями увеличить число действующих АЗС.

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