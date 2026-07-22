Нижегородским властям поручили расширить сеть АЗС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля, ФедералПресс. Правительство РФ рекомендовало властям Нижегородской и Вологодской областей совместно с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями увеличить число действующих АЗС.
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