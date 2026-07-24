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Царьград

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Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении

С 27 июля 2026 года Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении в Россию.

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