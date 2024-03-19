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stroimdom21

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Расположение кровати по правилам фэншуй поможет сохранить романтические отношения в паре, улучшить здоровье и даже привлечь в дом успех

Расположение кровати по правилам фэншуй поможет сохранить романтические отношения в паре, улучшить здоровье и даже привлечь в дом успех

Основные принципы фэншуй Эта традиционная даосская практика насчитывает более тысячи лет. Людям это было нужно, чтобы гармонизировать свое пространство и исправить энергетические настройки.

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