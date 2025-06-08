Бастрыкин заявил о необходимости военного трибунала для украинских преступников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что для украинских лиц, причастных к терактам и обстрелам мирных жителей, нужно создать военный трибунал по примеру Нюрнбергского.
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