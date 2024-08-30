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Как использовать маринад из-под овощей, который обычно выливают в раковину

Как использовать маринад из-под овощей, который обычно выливают в раковину

Если вы любите хрустеть маринованными огурчиками или есть картофельное пюре в компании с консервированными помидорами, тогда у нас есть вопрос: что вы делаете с жидкостью из банки, когда в ней заканчиваются овощи? Только не говорите, что выливаете в раковину! Рассказываем, как использовать этот маринад на кухне, чтобы улучшить вкус стандартных блюд.

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