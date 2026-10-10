Новая БРЭМ-80 и НРТК "Курьер" с лазерной системой "Луч"

Концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что успешно провел испытания обновленной БРЭМ-80Модернизированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Когда очнёмся — ...
- 12 ноября в Барна...
- Мединский: Россия...
Неплохо,посмотрим как проявит она себя в боевых действиях!