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Новая БРЭМ-80 и НРТК "Курьер" с лазерной системой "Луч"

Новая БРЭМ-80 и НРТК "Курьер" с лазерной системой "Луч"

Концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что успешно провел испытания обновленной БРЭМ-80Модернизированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний.

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