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Линия фронта на Украине сегодня 24.01.2025 года

Линия фронта на Украине сегодня 24.01.2025 года

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 24 января 2025 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.

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