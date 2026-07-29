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Вайсфельд о Шэне в «Динамо»: «Не уверен, что это усиление. Идея в том, что Тамбиев с ним работал. Но в принципе неправильно, когда тренер команду набирает»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил переход Павла Шэна из « Адмирала » в «Динамо».  Московский клуб выменял 26-летнего форварда, отдав права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию.

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