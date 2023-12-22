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Глава «Украинской бронетехники»: Россия сорвала поставки истребителей Киеву

Глава «Украинской бронетехники»: Россия сорвала поставки истребителей Киеву

Российская Федерация сорвала приобретение киевским режимом иностранных истребителей. Об этом во время общения с «Экономической правдой» сообщил гендиректор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

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