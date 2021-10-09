В 2022 году откроют движение на части реконструируемой ветки БАМ

ДРОГОШЕВСК /Амурская область/, 8 октября. /ТАСС/. Половина 340-километровой восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) будет открыта для движения поездов в 2022 году.
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