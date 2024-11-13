Боррель: в ЕС обсудят помощь Украине «при любом сценарии» с учетом победы Трампа

Министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза на заседаниях 18-19 ноября обсудят вопрос оказания помощи Украине «при любом сценарии» с учетом победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов.
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