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ВЭБ.РФ продолжит исполнять свои обязательства, несмотря на санкции. Госкорпорация владеет 77% акций ЦСКА

ВЭБ.РФ продолжит исполнять обязательства перед ЦСКА, несмотря на санкции Минфина США. Госкорпорации принадлежит мажоритарный пакет акций (77,63%) армейского клуба.

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