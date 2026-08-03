Тайны Железного Арни: прошлое отца, внебрачный сын от домработницы и неожиданная коллекция Шварценеггера

Весной 2025 года 79-летний Арнольд Шварценеггер официально вошел в список миллиардеров Forbes. Он по-прежнему активно тренируется и снимается в кино, но за его безупречной карьерой скрываются сложные семейные драмы, тайны отца и личные ошибки, которые годами оставались непубличными.