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Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Предложение Шеремета может быть логичным только в одном случае. Военными преступниками нужно признать не только прест...Шеремет предложил...
  • Eduard
    От этого никто не застрахован,я всегда это говорю! Не тглько на войне погибают,в ДДП,от болезней,по возрасту и так да...Baza: в "Крокусе"...
  • Eduard
    Да причем тут это?Тут вам не Америка,а оружие им передали!Baza: в "Крокусе"...

INARP: во французской Бретани раскопали резиденцию герцога XVI века

INARP: во французской Бретани раскопали резиденцию герцога XVI века

Ученые Французского национального института археологических исследований (INARP) обнаружили остатки замка XVI века под историческим отелем Lagorce, расположенном в городе Ванн региона Бретань на северо-западе Франции.

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