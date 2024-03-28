INARP: во французской Бретани раскопали резиденцию герцога XVI века

Ученые Французского национального института археологических исследований (INARP) обнаружили остатки замка XVI века под историческим отелем Lagorce, расположенном в городе Ванн региона Бретань на северо-западе Франции.
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