На Россию не осталось: США полностью истощили запасы высокоточных ракет – Reuters США практически полностью истощили запасы высокоточных ракет большой дальности в конфликте с Ираном.
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На Россию не осталось: США полностью истощили запасы высокоточных ракет – Reuters США практически полностью истощили запасы высокоточных ракет большой дальности в конфликте с Ираном.
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