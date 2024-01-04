Муж пресс-секретаря Майи Санду стал новым администратором винного завода

У винного завода Mileștii Mici появился новый временный администратор. Алексей Сотник был представлен коллективу 4 января 2024 года генеральным директором Агентства государственного имущества (АГИ) Романом Кожухарем.
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