Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Американцы её пропихнули через придуманную ими же партию зеленых. США везде лезет под предлогом благих намерений. Евр...Глава МИД ФРГ при...
  • Россиянин
    Ну тогда Германия будет приравнена к стороне конфликта тоже.Глава МИД ФРГ при...
  • Иван Иванов
    если дурак-то это навсегда.....Глава МИД ФРГ при...

Американский телеканал: Украинская армия начала «формировать» операции в преддверии контрнаступления

Американский телеканал: Украинская армия начала «формировать» операции в преддверии контрнаступления

Со вчерашнего дня российские интернет-источники, знакомые с ситуацией в зоне СВО, сообщают о значительной активизации сил ВСУ сразу на нескольких участках фронта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх