Фернандо Алонсо: «Лучше бы не участвовал в спринте – меня бы не оштрафовали, а я б сохранил лишний комплект шин для гонки»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что его темп на Гран-при Китая оказался выше ожидаемого. «Очень хорошая гонка, мне было очень весело, особенно когда я атаковал на последнем отрезке на свежих шинах – которые позволили нам забрать лучший круг гонки.